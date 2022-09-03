شراكة مع الاتحاد العالمي للعقارات للنهوض بالقطاع محليا وتبادل الخبرات

أبرم منتدى مستقبل العقار والاتحاد العالمي للعقارات شراكة استراتيجية، تتعلق بتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات بين الطرفين، وذلك استهدافا لتطوير قطاع العقار والإسكان في مختلف مناطق المملكة، وزيادة إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني.وتأتي هذه الاتفاقية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار اهتماما كبيرا على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث ترتكز الاتفاقية على بحث عديد من المحاور ومنها استدامة المدن، الابتكار، سكن ذوي الدخل، المدن المرنة، كما تستهدف الاتفاقية التكامل بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بقطاع العقار بصورة شاملة.من جانبه، قال الدكتور محمود البرعي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعقارات "إن الاتحاد العالمي للعقارات الذي يعد أكبر اتحاد عالمي في القطاع العقاري ويبلغ عدد أعضائه مليون و500 ألف عضو من 70 دولة، يتبنى منظومة شمولية تعنى بالتكامل الشامل ما بين الشقين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، وفيما يعود أيضا بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها".وأوضح البرعي، أن الاتحاد العالمي للعقارات يعمل على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتك والبروبتك، لكونه يحظى بعديد من الفرص الكبيرة.وأشار إلى أن الاتحاد يتشارك المعلومات والإحصائيات مع الجهات التي يتعاون معها في مختلف الفعاليات بالبحوث والدراسات، بجانب تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات، وهذا ما ستتم المشاركة به خلال الدورة المقبلة لـ"منتدى مستقبل العقار".وسيعقد منتدى مستقبل العقار، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 في مدينة الرياض، تحت رعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسط حضور محلي ودولي حافل، وبمشاركة نخبة من خبراء قطاع العقار والاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وممثلي عدة منظمات وهيئات محلية ودولية، وسيناقش المنتدى عددا من المواضيع المتعقلة بالقطاع العقاري.