بإغلاق دون 12 ألف نقطة .. ترقب لإشارة دخول الأسهم السعودية موجة تصحيحية

تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ شهرين بعدما فقدت 3.6 في المائة، ما يعادل 449 نقطة، حيث أنهت التعاملات عند 12142 نقطة.بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 71 نقطة بنحو 4 في المائة ليغلق عند 1686 نقطة.أشير في التحليل الأسبوعي السابق إلى أن السوق أظهرت ضعفا في الأداء، ما يحد من استمرارية الارتفاع، حيث جاء الإغلاق دون مستوى الدعم عند 12260 نقطة، ما يعكس تفضيل البيع لجني الأرباح في ظل انخفاض الأسواق المالية والنفط مع قرب تشديد السياسة النقدية خلال الشهر الجاري. وتبحث السوق عن التماسك عند المستويات الحالية حتى 12095 نقطة، إذ إن إنهاء الأسبوع المقبل دون 12 ألف نقطة يعطي إشارة إلى أن السوق قد تكون في موجة تصحيحية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12431 نقطة، حيث اتجه نحو أعلى نقطة عند 12597 نقطة رابحا 0.05 في المائة، بينما أدنى نقطة خلال الأسبوع عند 12116 نقطة فاقدا 3.6 في المائة، وفي نهاية التداولات أغلق عند 12142 نقطة فاقدا 449 نقطة بنحو 3.6 في المائة. وارتفعت السيولة 20 في المائة، ما يعادل 5.9 مليار ريال، لتصل إلى 35 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 12 في المائة، ما يعادل 86 مليون سهم لتصل إلى 799 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 10 في المائة بنحو 174 ألف صفقة عند 1.8 مليون صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاعا الاستثمار والتمويل بنحو 3.4 في المائة، والسلع الرأسمالية بـ1.2 في المائة على التوالي، مقابل تراجع البقية.وتصدر المتراجعة قطاع الطاقة بنحو 5.5 في المائة، ثم المصارف 4.4 في المائــة، وحـل ثالثــا تجزئة السلع الكمالية، ما يعادل 4 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 29 في المائة بقيمة 9.9 مليار ريال، يليه المصارف 16 في المائة، ما يمثل 5.6 مليار ريال، وحل ثالثا الاتصالات 7 في المائة بـ 2.3 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الغاز بـ12 في المائة ليبلغ 58.90 ريال، يليه الخزف السعودي 11.5 في المائة ليصل إلى 43.45 ريال، وحل ثالثا سهم تكافل الراجحي بنحو 9 في المائة، حيث بلغ 100.20 ريال.في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا أنعام القابضة بنحو 9.6 في المائة، ليغلق عند 23.46 ريال، يليه مجموعة الحكير بـ9.1 في المائة ليبلغ 11.34 ريال، وحل ثالثا سهم البلاد 7.7 في المائة، مغلقا عند 50.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم سابك للمغذيات الزراعية بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه الراجحي بنحو 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا معادن بـ 1.9 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية