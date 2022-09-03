«نمو» تتراجع 1.4 % خلال أسبوع

تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 304 نقاط بنحو 1.4 في المائة عند 21326 نقطة.وانخفضت قيمة التداول 29 في المائة بنحو 75 مليون ريال لتصل إلى 185 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 18 في المائة، ما يعادل 725 ألف سهم إلى 3.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فتراجعت 37 في المائة بـ 7.4 ألف صفقة لتصل إلى 13 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة المركز الآلي السعودي بنحو 14 في المائة، ليغلق عند 97.90 ريالا، يليه رواسي 8 في المائة مغلقا عند 73 ريالا، وحل ثالثا الدولية 4.4 في المائة إلى 71.40 ريال.بينما تصدر الأسهم المتراجعة أمواج الدولية بنحو 11 في المائة ليقفل عند 81.10 ريال، ثم طبية بـ10 في المائة، ليغلق عند 46.60 ريال، وحل ثالثا العبيكان للزجاج بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 96 ريالا.