«السبع» تقر بفرض سقف على أسعار النفط الروسي .. وموسكو ترد بوقف البيع

وافق وزراء مالية مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص إيرادات النفط في موسكو مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار.قال ناظم الزهاوي وزير المالية البريطاني "سنخفض الإيرادات الروسية من صادرات النفط عن طريق حظر خدمات مثل التأمين على السفن التي تحمل النفط الروسي وتوفير التمويل لها، فوق سقف سعر متفق عليه".وأكد كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني في إفادة بعد الإعلان عن الخطوة "إن اقتراح مجموعة السبع وضع سقفا لأسعار النفط الروسي سيقلص الإيرادات الروسية والتضخم".وأضاف أن "المجموعة تسعى إلى توافق في الآراء حول تطبيق سقف الأسعار وتريد من جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الخطوة"، ووفقا لـ"رويترز".وقال "نريد الحد من إيرادات روسيا، مع تقليل الضرر الاقتصادي الذي يلحق بمجتمعاتنا في الوقت نفسه". من جانبه عبر شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني عن ترحيبه باتفاق وزراء مالية مجموعة السبع، داعيا إلى تنفيذ الخطة بسرعة.وأضاف في تصريحات أن الحد الأقصى من شأنه أن يساعد على تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة.ويهدف الإجراء في الأساس إلى دفع روسيا على بيع النفط لكبار المشترين مثل الهند، بسعر أقل بكثير في المستقبل، وذلك لتهدئة التوتر في أسواق النفط العالمية وتخفيف تداعيات حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة.وفي الوقت نفسه، لن تتمكن روسيا في هذه الحالة من الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة وبالتالي تمويل حربها ضد أوكرانيا. وبحسب البيان، لا ينبغي إتاحة النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية روسية المنشأ الروسي على مستوى العالم، إلا إذا تم شراء النفط دون سعر معين.ويمكن النجاح في تطبيق سقف السعر هذا إذا ربط الغرب خدمات مهمة مثل التأمين على نقل النفط بالامتثال لهذه اللوائح، وهو أمر متاح إلى حد كبير في يد الغرب.وكان أولاف شولتس المستشار الألماني أكد أخيرا أنه لن يكون من الممكن فرض سقف السعر إلا إذا تم تنظيمه عالميا. وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأول في تصريحات، "إن إنجاح مثل هذا الإجراء يتطلب مشاركة عدد كبير من الدول".وأضافت "يبدو الآن أننا سنحقق هذا الهدف"، وعندما سئلت عما إذا كانت الصين ستشارك في ذلك أيضا، قالت "لن يشارك الجميع".وبهذا البيان ألزمت مجموعة السبع نفسها بتطبيق سريع لسقف الأسعار في بلدانها، وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن حظر استيراد النفط من روسيا، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء أولا على مثل هذه الخطوة.ولم يضع وزراء مالية مجموعة السبع حتى الآن حدا أقصى دقيقا لسعر النفط الروسي، حيث يتوقف ذلك على مسائل تقنية. وأشار البيان إلى أن السقف يجب أن يوضع بشفافية ومراقبة تأثيره من كثب.بدورها، تعتزم روسيا وقف بيع النفط للدول التي تفرض حدا أقصى لأسعار موارد الطاقة الروسية، وهو ما قالت موسكو "إنه سيؤدي إلى زعزعة كبيرة لاستقرار سوق النفط العالمية".وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس، "إن الشركات التي تفرض حدا أقصى للسعر لن تكون بين الحاصلين على النفط الروسي".ووفقا لـ"رويترز"، أيد المتحدث تعليقات أدلى بها ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الخميس، مضيفا "ببساطة، لن نتعاون معها على مبادئ غير سوقية".ورسخ وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس، خططا لفرض حد أقصى للسعر على مشتريات النفط الروسية بهدف تقليص الإيرادات التي تتدفق إلى موسكو.وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام حظرا جزئيا على مشتريات النفط الروسي، الذي تقول بروكسل "إنه سيوقف 90 في المائة من صادرات روسيا إلى التكتل المكون من 27 دولة عندما يدخل حيز التنفيذ بالكامل".وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أمس، "إن الوقت حان ليبحث الاتحاد الأوروبي فرض حد أقصى مماثل للسعر على مشتريات الغاز الروسي".وأشار بيسكوف إلى أن المواطنين الأوروبيين هم من يدفعون ثمن مثل هذه الإجراءات، التي جاءت ردا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.وأضاف أن "أسواق الطاقة مصابة بالاهتياج وهذا بشكل رئيس في أوروبا، حيث أدت الإجراءات المناهضة لروسيا إلى وضع تشتري فيه أوروبا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مقابل كثير من المال - أموال غير مبررة. الشركات الأمريكية تزداد ثراء ودافعو الضرائب الأوروبيون يزدادون فقرا".وقال بيسكوف "إن روسيا تدرس كيف يمكن أن يؤثر تحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية في اقتصادها، شيء واحد يمكن قوله بثقة: مثل هذا التحرك سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بشدة".وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في فبراير، كانت أوروبا وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.