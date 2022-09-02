النفط يرتفع عند التسوية قبل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات بأن أوبك+ ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر أيلول، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 93.02 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا لتبلغ عند التسوية 86.87 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين ثلاثة في المئة إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة. وسجل برنت انخفاضا أسبوعيا 7.9 بالمئة بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط 6.7 بالمئة.

