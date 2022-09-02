وزراء مالية مجموعة السبع يعتزمون فرض سقف لأسعار النفط الروسي 

يعتزم وزراء مالية مجموعة الدول الصناعة السبع الكبرى فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

ودعا الوزراء في بيان مشترك اليوم جميع الدول التي تستورد النفط الروسي إلى اتباع هذا الإجراء.

وجاء في البيان الذي أطلعت عليه "الألمانية": "نحن نسعى إلى تحالف واسع لتحقيق أقصى قدر من الفعالية".

ويهدف الإجراء في الأساس إلى إجبار روسيا على بيع النفط لكبار المشترين مثل الهند بسعر أقل بكثير في المستقبل، وذلك لتهدئة التوتر في أسواق النفط العالمية وتخفيف تداعيات الأزمة في أوكرانيا على أسعار الطاقة. في الوقت نفسه لن تتمكن روسيا في هذه الحالة من الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة وبالتالي تمويل العملية العسكرية ضد أوكرانيا.