النفط يصعد قبل اجتماع "أوبك+" .. "برنت" يرتفع 1.5% إلى 93.7 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم بفضل توقعات أن تكتل أوبك+ سيبحث خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر، لكن المخاوف حيال قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي واصلت الحد من المكاسب.

وبحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.5 في المائة إلى 93.78 دولار للبرميل.‭‭ ‬‬وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار أو 1.7 في المائة إلى 88.04 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين 3 في المائة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 7 في المائة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 5 في المائة خلال الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر على خلفية تراجع متوقع في الطلب.