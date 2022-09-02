النفط يصعد قبل اجتماع "أوبك+" .. "برنت" يرتفع 1.5% إلى 93.7 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم بفضل توقعات أن تكتل أوبك+ سيبحث خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر، لكن المخاوف حيال قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي واصلت الحد من المكاسب.
وبحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.5 في المائة إلى 93.78 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار أو 1.7 في المائة إلى 88.04 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخامين 3 في المائة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 7 في المائة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 5 في المائة خلال الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".
ومن المقرر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في الخامس من سبتمبر على خلفية تراجع متوقع في الطلب.
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