الأسهم اليابانية تسجل أسوأ خسارة أسبوعية في 3 أشهر

سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر اليوم ، في حين أنهى اليوم مستقرا، وكان تحت ضغط من مخاوف الرفع الشديد لأسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما قدم ضعف الين قدرا ضئيلا من الدعم.

وأغلق نيكي متراجعا 0.04 % إلى 27650.84 نقطة وسجل انخفاضا أسبوعيا 3.4 % ، في أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف يونيو .

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % إلى 1930.17 بعدما لامس أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.926.05 في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 2.5 % هذا الأسبوع بحسب رويترز.

تزداد توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يلحق الضرر بالإقبال على الأسهم، منذ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي، الذي كرر تركيزه على كبح التضخم قبل أي شيء.

