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الطاقة- النفط

النفط يرتفع 1.3 % إلى 93.56 دولار

النفط يرتفع 1.3 % إلى 93.56 دولار

الاقتصادية من الرياض

قفزت أسعار النفط اليوم  لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في لصين وضعف نمو الطلب العالمي.
وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 % إلى 93.56 دولار للبرميل.‭ ‬ وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 % إلى 87.77 دولار للبرميل بحسب رويترز.
وتراجعت عقود الخامين 3 % في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8 % ، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو  6 % خلال الأسبوع.
 

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