النفط يرتفع 1.3 % إلى 93.56 دولار

قفزت أسعار النفط اليوم لكن الأسعار لا تزال بصدد تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفعل مخاوف من فرض قيود لمكافحة كوفيد-19 في لصين وضعف نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 % إلى 93.56 دولار للبرميل.‭ ‬ وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 % إلى 87.77 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وتراجعت عقود الخامين 3 % في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8 % ، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6 % خلال الأسبوع.

