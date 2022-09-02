في أسبوع .. 99.6 ألف عملية رصد لأسعار السلع ومتابعة وفرة المنتجات

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة 99.6 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3846 زيارة على منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وتهدف الزيارات الرقابية إلى مراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لإيجاد منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

وتقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.

وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد أو تطبيق "بلاغ تجاري"

وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

في سياق متصل، بحث الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أبرز المستجدات حيال تنفيذ أولويات الهيئة لـ2022، والتقرير الدوري لقضايا المعالجات التجارية، وإعادة تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، حيث اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الاجتماع الـ14 لمجلس الإدارة المنعقد في مقر الهيئة في الرياض أمس، بحضور المحافظ المكلف محمد العبدالجبار، وأعضاء المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها متابعة قرارات وتوجيهات المجلس السابقة، وعرض إنجازات الهيئة خلال العام الحالي. كما اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية وحزمة المخرجات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة عدد من التقارير والعروض المدرجة على جدول أعماله.