الأسهم السعودية تواصل تراجعها للجلسة الثالثة مع انحسار المحفزات .. والسيولة عند 6.8 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة لتغلق عند 12142 نقطة فاقدة 140 نقطة بما يعادل 1.15 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 22 نقطة بـ 1.3 في المائة إلى 1686 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم. استمرت السوق في انخفاضها في ظل انحسار المعطيات الإيجابية وتراجع الأسواق المالية والنفط. أشير إلى أن مستويات الدعم عند 12200 نقطة وجاء الإغلاق دونها إلا أن من الممكن أن تبحث السوق عن تماسكها عند المستويات الحالية حتى 12095 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12253 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12116 نقطة فاقدا 1.4 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق عند 12142 نقطة فاقدا 1.15 في المائة بما يعادل 140 نقطة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بواقع 1.4 مليار ريال، لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 30 مليون سهم لتبلغ 162 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 7 في المائة بواقع 30 ألف صفقة إلى 382 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع الاستثمار والتمويل بنحو 2 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية 1.44 في المائة، وحل ثالثا الإعلام والترفيه بـ 0.73 في المائة. بينما تصدر المتراجعة الاتصالات بنحو 1.98 في المائة، يليه السلع طويلة الأجل 1.94 في المائة، وحل ثالثا الخدمات الاستهلاكية بما يعادل 1.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه البنوك 20 في المائة، ما يمثل 1.4 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بنحو 481 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "رتال" بنحو 8 في المائة ليبلغ 136 ريالا، يليه عناية بـ 6 في المائة ليصل إلى 20.30 ريال، وحل ثالثا سهم مجموعة تداول 4.6 في المائة، حيث أغلق عند 238 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أسمنت الجوف" بواقع 6.3 في المائة ليغلق عند 12.48 ريال، يليه أسمنت العربية بنحو 4.9 في المائة إلى 37.65 ريال، وحل ثالثا سهم لازوردي 4.8 في المائة مغلقا عند 15.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم الإنماء بقيمة 489 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 425 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ 424 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية