أسعار النفط تضغط على البورصات الخليجية .. «القطرية» تتكبد 1.8 %

أغلق معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع أمس، وواصل المؤشر القطري تسجيل الخسائر للجلسة الرابعة، وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر قطر 1.8 في المائة، مع تكبد كل الأسهم عليه تقريبا خسائر، ومن بينها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 2.8 في المائة.واستمرت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، في الانخفاض بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن يقود التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب على النفط.وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيس على انخفاض 1.6 في المائة، بضغط من تراجع أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات 2.9 في المائة.وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية "أدنوك" أمس، إنها أرسلت أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا. وأضافت أن الشحنة التي أنتجتها شركة فرتيجلوب ستسلم إلى "أوروبيس" وهي واحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس في العالم. وهبط سهم "فرتيجلوب" نحو 3 في المائة.كما تخلى مؤشر دبي عن مكاسبه الصباحية وأغلق متراجعا بـ 0.8 في المائة.وانخفض مؤشر الكويت 0.8 في المائة إلى 8527 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4605 نقاط. وزاد مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1923 نقطة.وفي القاهرة، أنهى مؤشر الأسهم القيادية في مصر تعاملات أمس على انخفاض 0.62 في المائة بعدما هبط 22 من الأسهم الـ 30 المدرجة عليه، وكان أكبر الخاسرين سهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الذي تراجع 5.22 في المائة، ونزل سهم "بالم هيلز للتعمير" 3.99 في المائة، وفقد سهما "القلعة" و"مستشفى كليوباترا" 3.26 في المائة و3.23 في المائة على الترتيب.ولم يحقق مكاسب سوى أربعة أسهم هي "إيسترن كومباني" و"إي فاينانس" و"سيدي كرير" للبتروكيماويات و"جهينة" للصناعات الغذائية بارتفاعات تراوحت بين 2.56 و0.68 في المائة.