«نمو» تفقد 310 نقاط بتداولات 23 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 310 نقاط بنحو 1.4 في المائة لتصل إلى 21326 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 38 في المائة بواقع 14 مليون ريال إلى 23 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 44 في المائة بما يعادل 286 ألف سهم لتبلغ 362 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.1 ألف صفقة متراجعة 208 صفقات ما يعادل 9 في المائة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الدولية" بنحو 3.5 في المائة عند 71.40 ريال، يليه غاز بـ 2.8 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثا جاز 2.2 في المائة ليصل إلى 73 ريالا. وتصدر المتراجعة "سمو" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال، ثم رواسي 6.4 في المائة مغلقا عند 73 ريالا، وحل ثالثا نسيج للتقنية بواقع 5.7 في المائة حيث أغلق عند 83.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الدولية" بقيمة 6.9 مليون ريال، ثم رواسي بنحو 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا سمو بتداولات بلغت 2.7 مليون ريال.