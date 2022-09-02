مخاوف من انشطارها .. تسرب كبير من ناقلة نفط يثير أزمة في جبل طارق

تسربت كميات كبيرة من نفط الوقود الثقيل إلى البحر من ناقلة نفط عملاقة جنحت قبالة سواحل جبل طارق أمس.وكانت الناقلة البالغ طولها 178 مترا قد اصطدمت بناقلة غاز مسال الأسبوع الحالي، ما أثار مخاوف متزايدة من انشطارها إلى نصفين.وأوضح مدير ميناء إقليم جبل طارق وهي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني وتقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، أن الوقود تسرب من منفذين للتهوية في خزان الناقلة "أو إس 35".وأظهرت الصور بقعة نفط تمتد لعدة مئات من الأمتار حول السفينة، تجاوزت حواجز النفط العائمة التي تم نشرها.وانتاب السلطات مخاوف من وصول النفط إلى الشاطئ في جبل طارق وساحل إسبانيا المجاور. وأشارت حكومة جبل طارق إلى فشل محاولات سحب 215 طنا من نفط الوقود الثقيل و250 طنا من الديزل و27 طنا من زيوت التشحيم من الناقلة. إضافة إلى ذلك، فإن إنقاذ الناقلة أصبح أكثر تعقيدا ومن المحتمل أن يستغرق عدة أسابيع.ووفقا لـ"الألمانية"، اصطدمت الناقلة التي ترفع علم توفالو مع ناقلة غاز مسال الثلاثاء لأسباب غير معروفة وحدث ثقب ضخم في جسم السفينة تحت مستوى المياه.وفي الوقت الذي بدأت فيه الناقلة في الغرق، تم عن عمد سحبها إلى مياه أكثر ضحالة شرق جبل طارق، على بعد نحو 700 متر من الشاطئ، ونقل 24 بحارا من الناقلة.