النفط يتراجع 3 % وينسحب دون 93 دولارا

تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة اليوم الخميس، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد تقود لتباطؤ الطلب على النفط.

و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.28 دولار أو 3.43 % لتبلغ عند التسوية 92.36 دولار للبرميل، فميا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.94 دولار أو 3.28 % لتبلغ عند التسوية 86.61 دولار للبرميل



وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير "الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ.

وأظهرت نتائج مسوح نشرت اليوم الخميس أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود كورونا في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

في غضون ذلك، شددت شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، قيود كوفيد-19 مع استمرار زيادة الحالات. وعلقت الفعاليات الكبيرة والترفيه الداخلي لمدة ثلاثة أيام في منطقة باوان الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة.