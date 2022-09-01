الين الياباني يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 24 عاما

تراجعت العملة اليابانية الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعا كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق.

وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0.73 في المائة مسجلا 140.00 ينا للدولار الواحد.

وبحسب "رويترز" يعود انخفاض الين الذي خسر أكثر من 20 في المائة من قيمته منذ عام، إلى السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال مرنة للغاية وفقا للصيارفة.

وبلغ التضخم في اليابان 2.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو قريب من هدف البنوك المركزية الرئيسة المحدد بنحو 2 في المائة، مما شجع بنك اليابان على الترقب.

لكن تراجع الين قد يدفع البنك المركزي إلى التحرك. "في السابق عندما تدخل بنك اليابان لشراء الين كان السعر قريبًا من هذه المستويات" بحسب ما أفاد ديفيد فورستر المسؤول عن مكتب الصرف في مصرف كريدي أغريكول في هونغ كونغ لفرانس برس.

وقال فورستر إن "التضخم في اليابان يتسارع ويتسع ليشمل قطاعات أخرى غير الغذاء والطاقة" ويعود ارتفاع الأسعار إلى الحرب في أوكرانيا التي لا تملك البنوك المركزية أي تأثير عليها.

وأضاف فوستر أن هذه الزيادة العامة في الأسعار يجب أن "تدفع بنك اليابان المركزي إلى تغيير سياسته قليلاً".

ويتناقض ترقب بنك اليابان مع الخط الثابت للفيدرالي الأمريكي الذي أشار مرارا إلى أن رفعه لأسعار الفائدة سيستمر إلى أن يتراجع التضخم.

وكانت الأسواق أيضا قلقة من ضعف الاقتصاد الصيني وهو ما دفع المستثمرين نحو الدولار، الذي يعد الملاذ الآمن.

