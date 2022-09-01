قطاع التصنيع في روسيا ينمو بأسرع وتيرة في 7 أشهر

نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة خلال 7 أشهر، بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الإنتاج، بحسب مؤسسة "إس آند بي" العالمية.

وارتفع مؤشر "إس آند بي" لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في روسيا، إلى 51.7 نقطة في أغسطس، مقابل 50.3 نقطة في يوليو الماضيين، وتشير القراءة أكثر 50 نقطة إلى تحقيق نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.

وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أبريل 2019، بفضل جذب عملاء جدد والإقبال القوي من العملاء، أما طلبات التصدير الجديدة فقد سجلت مزيدا من التراجع في أغسطس، وهي أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر، وزاد ناتج التصنيع في أغسطس للمرة الأولى خلال 7 أشهر، ولكن بشكل طفيف.

وتراجع تضخم أسعار المدخلات لأدنى مستوى له في 30 شهرا وسط انخفاض تكلفة المواد الخام، أما تضخم أسعار المصانع فقد كان هامشيا في ظل سعي الشركات لزيادة الإنتاج، وتواصل الشركات خفض قوة العمل لديها مع تسجيل الطلبيات المتراكمة تراجعا أكبر، في إشارة لوجود طاقات زائدة لديها.

واستمر الاتجاه الإيجابي للثقة في قطاع الأعمال في أغسطس، ولكن أقل مما كان عليه الحال في يوليو، ويرجع هذا الشعور الإيجابي إلى زيادة الاستثمار في التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.