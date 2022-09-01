"تاسي" يواصل التراجع للجلسة الثالثة ويغلق دون مستوى 12150 نقطة

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الحمراء وللجلسة الثالثة، مع استمرار الضغوط من الاسهم القيادية.

وتراجع قطاع البنوك 1.5 في المائة، في حين أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنحو 1.1 في المائة ليواصل تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي، وتعد تلك القطاعات الأكثر ضغطا على أداء السوق.

وهبطت الأسهم الأمريكية لرابع جلسة على التوالي أمس الأربعاء وسجلت أضعف أداء لشهر أغسطس في سبعة أعوام مع استمرار المخاوف حيال زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

أسعار خام برنت أيضا تراجعت تراجعا بـ 2 في المائة، لتتداول عند 93.6 دولار للبرميل، وتأتي التقلبات استمرار قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي وزيادة القيود في الصين للحد من تفشي كوفيد-19.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية متراجعا 141 نقطة أو ما يعادل 1.1 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12142 نقطة وسط سيولة 6.9 مليار ريال.

وخلال الجلسات الثلاث فقد المؤشر العام نحو 3 في المائة أو ما يعادل 390 نقطة تقريبا، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نهاية يوليو الماضي.

تركزت السيولة على أسهم مصرف الإنماء ثم مصرف الراجحي وكذلك سابك للمغذيات الزراعية، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 162.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 382.3 ألف صفقة.

وهبط سهم أرامكو السعودية 1.1 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق خلال تعاملات اليوم ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الخامسة مسجلا أدنى إغلاق منذ منتصف يوليو الماضي.

أيضا انخفض سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي بنحو 1.44 و2.2 في المائة على التوالي، في المقابل نجد مكاسب على أسهم سبكيم ومجموعة تداول تراوحت ما بين 2.6 و4.6 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 55 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة رتال بعد صعوده 7.9 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 151 شركة تصدرها سهم اسمنت الجوف بعد تراجعه بنحو 6.3 في المائة، تلاه كل من اسمنت العربية ولازوردي وأنعام القابضة بتراجعات تجاوزت 4.5 في المائة.