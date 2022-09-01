لأول مرة منذ عقد .. الفائدة على تمويل الشركات البريطانية أكثر من 5 %

ارتفع سعر الفائدة على إقراض الشركات الكبرى البريطانية إلى أكثر من 5 %، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي يضغط فيه معدل التضخم المرتفع على قطاع الشركات في بريطانيا.

وذكرت "بلومبيرج"، أن مؤشر العائد على سندات الجنيه الإسترليني للشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد ارتفع إلى 5.007 % أمس، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ مايو 2012، وأكثر من ضعف قراءة المؤشر في بداية 2022.

وأضافت الوكالة، أن هذا الارتفاع للمؤشر يعني أن الشركات البريطانية تواجه دفع 1.4 مليون جنيه (1.6 مليون دولار) إضافية عن كل 100 مليون جنيه إسترليني يتم الحصول عليها من خلال طرح سندات في سوق المال، مقارنة بمتوسط العائد السنوي لسندات الشركات.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع العائد يعني بالنسبة لحملة سندات الشركات خسارة أكثر من 17% من العائدات على سنداتهم منذ بداية العام الحالي.

وقرر بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بأعلى معدل له منذ 27 عاما، وحذر من اتجاه بريطانيا نحو تسجيل ركود اقتصادي يستمر أكثر من عام. كما يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 13 % خلال الفترة المقبلة.