تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 50 %

رفعت السلطات التركية اليوم أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 % وحوالي 50 % للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 % في يوليو .

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 % ، وبنسبة 30 % للقطاع العام والخدمات و50 % للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 % ، و47.6 % لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار بحسب رويترز. وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 % .

