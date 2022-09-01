موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع روسي للنفط والغاز

سمحت الحكومة الروسية لمجموعتين يابانيتين بالاحتفاظ بحصصهما في مشروع "سخالين-2" للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل عنها رغم مشاركتها في العقوبات المفروضة على موسكو.

وأكد متحدث باسم "ميتسوبيشي كورب" أن مرسوما حكوميا روسيا صدر يسمح للمجموعة اليابانية بنقل حصتها السابقة البالغة 10 % في "سخالين-2" إلى كيان جديد أنشأته موسكو من جانب واحد في يوليو بحسب الفرنسية.

وقبل يوم، اتخذت موسكو قرارا مماثلا بشأن مجموعة "ميتسوي اند كو" التي احتفظت بحصتها البالغة 12,5 % في المشروع الذي يقع في عرض البحر.

