"نيكي" يسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر مع تعثر صانعي الرقائق

سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى إغلاق في شهر اليوم الخميس، متأثرا بخسائر الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق بعد تلقي إنفيديا ضربة خلال الليل بسبب أمر أمريكي بوقف مبيعات أفضل مصنع لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وانخفض نيكي 1.53 % ليغلق عند 27661.47 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 2 أغسطس، وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.41 % إلى 1935.49 نقطة.

وأنهت أسهم أمريكا أغسطس، برابع انخفاض يومي على التوالي الليلة الماضية، لتسجل أضعف أداء لأغسطس في 7 أعوام مع استمرار المخاوف حيال إقرار المركزي الأمريكي زيادات كبيرة بأسعار الفائدة، الذي أكد أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، حتى لو تسبب ذلك بمعاناة للأسر والشركات.

وفي اليابان، تراجعت أسهم عملاقي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.35 و 4 % على الترتيب، كما هبطت شركات أخرى ذات ثقل، إذ خسر سهم فاست ريتيلنج مالكة متاجر يونيكلو للملابس 1.45 % كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا 0.93 %.

وخالف سهم سيكيسوي هاوس لتشييد المنازل الاتجاه العام إذ قفز 5.96 % ليصبح أكبر الرابحين، وارتفع سهم نيبون ستيل 1.27 % بعد تقرير صادر عن شركة صناعة الصلب وتويوتا يفيد باتفاقهما على رفع أسعار المواد الفولاذية المستخدمة في صناعة السيارات بما يصل إلى 30 % وتراجع سهم تويوتا 2.33 % .