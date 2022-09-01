الأمير فيصل بن سلمان يستقبل العتيق ويؤكد أهمية خدمة المستفيد

التقى الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، المهندس بندر العتيق، بمناسبة تعيينه رئيسا للقطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية.وخلال الاستقبال، نوه أمير منطقة المدينة المنورة، بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنظومة خدمات المياه في سبيل تقديمها على المستوى الأمثل للمستفيدين، مشيدا بجهود الشركة في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات من خلال المشاريع التنموية ومتابعة مؤشرات الإنجاز وفق المحددات الزمنية المعتمدة.من جهته، استعرض رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية، المشاريع المنجزة في منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى عرض آخر أعمال ومستجدات الخدمات التي قدمتها الشركة خلال موسم الحج.وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس بندر العتيق، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على متابعته المستمرة لتحسين أداء الجهات الخدمية المقدمة لسكان وزوار مدينة المصطفى - صلى الله عليه وسلم.