"ماكس لاينر" الأمريكية تستحوذ على "سيليكون موشن" التايوانية لرقائق الذاكرة

وافق مساهمو شركة سيليكون موشن تكنولوجي كورب التايوانية لصناعة رقائق الذاكرة، على صفقة الاندماج مع شركة إلكترونيات أمريكية.

وأعلنت سيليكون موشن المنتجة لرقائق إن.أيه.إن.دي للتحكم في وحدات تخزين البيانات الصلبة موافقة مساهميها خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية على اتفاق الاندماج مع ماكس لاينر إنك الأمريكية.

وفي مايو الماضي وافقت سيليكون موشن على عرض الاستحواذ المقدم من ماكس لاينر مقابل 3.8 مليار دولار نقدا وفي صورة أسهم لتكوين شركة جديدة بقيمة 8 مليارات دولار.

وتنتج ماكس لاينر الدوائر الإلكترونية المتكاملة لاستقبال تردادات الراديو والإشارات التناظرية والمختلطة.

كما وافق مساهمو سيليكون موشن على مقترحات اخرى تتعلق بالصفقة.