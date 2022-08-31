أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد ارتفاع المخزونات

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا اليوم متخلية عن مكاسبها الصباحية حيث يقيم المتعاملون المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات الغاز الروسي في مواجهة جهود القارة الأوروبية لكبح جماح أزمة الطاقة.

وتراجع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 9.6% تسليم أكتوبر المقبل في ظل تقلبات السوق والتعاملات المحدودة.

يأتي ذلك في حين حقق الاتحاد الأوروبي الكميات المستهدفة لمخزون الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل قبل الموعد المحدد، رغم تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا طوال الشهور الماضية.

وذكرت بلومبرج أن أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية احتفلت بالوصول إلى 80% من السعة التخزينية لمستودعات الغاز الطبيعي، وهو الهدف الذي كان مقررا الوصول إليه بحلول مطلع نوفمبر المقبل.

ويغطي مخزون الغاز الطبيعي في أوروبا ما بين 25 و30% من الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وهو ما يساعد في التصدي لأي اضطراب في الإمدادات خلال موسم ذروة الاستهلاك.

كما أعلنت ألمانيا أمس امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي بأسرع من التوقعات، حيث وصلت نسبة الملء إلى 82% من السعة التخزينية للمستودعات في حين كانت تستهدف الوصول إلى هذه النسبة في أكتوبر المقبل.

ومع مضي التعاملات في بورصة أمستردام تراجع سعر عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بنسبة 7% إلى 246.85 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حيث تتراجع الأسعار خلال الأسبوع الحالي بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في الأسبوع الماضي. وتراجع الغاز البريطاني اليوم بنسبة 9.2%.

وفي ألمانيا تراجعت أسعار عقود الكهرباء تسليم العام المقبل بنسبة 4.9% متخلية عن مكاسبها السابقة، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم بنسبة 3.4% تسليم العام المقبل.