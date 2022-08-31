63.4 % من وظائف السعوديين في 5 أنشطة .. و«الترفيه» يتصدر الارتفاعات بـ 55.8 %

تركزت 63.4 في المائة من وظائف السعوديين الخاضعين للوائح وأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في خمسة أنشطة اقتصادية بنهاية العام الماضي 2021.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تمثلت هذه الأنشطة في "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" بنحو 461 ألف وظيفة، و"التشييد" 303 آلاف وظيفة.

وذلك علاوة على "الصناعات التحويلية" 226 ألف وظيفة، "أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية" 219 ألف وظيفة، و"الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي" بنحو 211 ألف وظيفة مشغولة بسعوديين.

وبشأن معدلات التوظيف، حل الفنون والترفيه كأكثر الأنشطة ارتفاعا، إذ ارتفع خلال الفترة المذكورة 55.8 في المائة، يليه نشاط الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 50.1 في المائة.

معدلات التوطين

وفيما يتعلق بالتوطين، فتصدر نشاط "المهنية والعلمية والتقنية" من حيث الارتفاع، ليرتفع المعدل 8.9 في المائة ليبلغ 36.1 في المائة بنهاية 2021 مقابل 27.1 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020 "ذروة الجائحة".

وجاء النشاط العقاري ثاني القطاعات ارتفاعا في معدل التوطين بنسبة 7.9 في المائة، ليصل إلى 37.9 في المائة مقابل 29.9 في المائة.

بينما حل ثالثا نشاط الفنون والترفيه الذي شهد تحسنا بنسبة 7.6 في المائة في معدل التوطين، ليبلغ المعدل 34.8 في المائة بنهاية 2021، بعد أن كان 27.2 في المائة بنهاية الربع الثاني 2020.

وسجل معدل البطالة بين السعوديين أعلى مستوياته خلال الربع الثاني 2020 عند 15.4 في المائة بسبب تفشي جائحة كورونا، قبل أن يتعافى الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص سريعا، ما خفض البطالة لاحقا إلى مستويات هي الأدنى في عقدين.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2021 توطين المهن العقارية والسينما ودور العرض السينمائي بعد انتهاء فترة السماح لها، وقصر العمل في بعض وظائفها على السعوديين بنسبة 100 في المائة.

وبدءا من 23 سبتمبر الجاري، سيبدأ توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70 في المائة، وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100 في المائة.

ومنذ 27 يونيو 2021، بدأ توطين 25 في المائة من بعض المهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحدة التقارير الاقتصادية