التضخم يدفع الاسترليني لتسجيل أسوأ أداء شهري أمام الدولار منذ 2016

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ شهر منذ أواخر 2016 أمام الدولار الأمريكي وأسوأ أداء مقابل اليورو منذ منتصف 2021 بفعل مخاوف حيال تباطؤ حاد في اقتصاد المملكة المتحدة وسط تضخم متزايد وهو ما دفع المستثمرين للمسارعة إلى بيع العملة البريطانية.

وبحلول الساعة 1820 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني منخفضا 0.28 في المائة عند 1.1622 دولار متجها نحو إنهاء شهر أغسطس على خسارة بنحو 5 في المائة، وهو ما يفوق خسارته البالغة 4.3 في المائة التي سجلها في أبريل.

وكان الاسترليني قد هبط في جلسة الإثنين إلى أضعف مستوى منذ مارس 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الأسواق.

وبحسب "رويترز" تراجعت العملة البريطانية 0.64 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 86.46 بنس لليورو متجهة نحو إنهاء الشهر على خسارة قدرها 3 في المائة، ما يجعله أضعف أداء شهري منذ أبريل 2021 .

ويبرز الضعف أمام اليورو، الذي يعاني من مخاوف حيال نقص في إمدادات الغاز وزيادات حادة في أسعار الطاقة، مدى انتشار القلق في السوق حيال أداء ال اقتصاد البريطاني.

والتضخم في المملكة المتحدة عند 10 في المائة ومن المنتظر أن يواصل الارتفاع وهو ما يضغط على أجور المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتجه السندات الحكومية البريطانية نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ عام 1994 وسط موجة مبيعات حادة.