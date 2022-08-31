دعوة برلمانية أوروبية لتوزيع عائدات ضرائب أرباح الشركات العالمية لصالح الاتحاد

يريد نواب البرلمان الأوروبي توجيه جزء من عائدات الاتفاق العالمي لإعادة توزيع حقوق الضرائب لصالح تمويل الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال النواب في اجتماع اليوم للجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على الخطة سريعا في سياق ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة، التي ستزيد من تكلفة سداد الأموال التي اقترضها التكتل من أجل التعافي الاقتصادي عقب جائحة كورونا.

واقترحت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي أن تقدم الدول الأعضاء للتكتل 15 % من العائدات التي تجمعها من فرض الضرائب على الأرباح المعاد توزيعها من أكبر شركات العالم.

وذكرت المفوضية آنذاك أن هذا قد يؤمن ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى 4 مليارات يورو سنويا لموازنة الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026.