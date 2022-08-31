1.83 مليار ريال تداولات فترة مزاد الإغلاق للسوق السعودي.. 26% منها على 3 أسهم

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 1.83 مليار ريال، حيث تمت على 39.5 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 22 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 8.3 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات من حيث القيمة قد تمت على أسهم مصرف الراجحي ومعادن وكذلك البنك الاهلي السعودية بعد استحواذهم على 26 في المائة من تداولات مزاد الإغلاق.

وتصدر سهم مصرف الراجحي التعاملات خلال فترة مزاد الإغلاق بقيمة تجاوزت 180.8 مليون ريال تمثل 9.9 في المائة من تداولات المزاد.

تلاه صفقات على أسهم معادن والتي تجاوزت 158.3 مليون ريال تمثل 8.6 في المائة، ثم صفقات على أسهم البنك الاهلي السعودية بتداولات بلغت 143 مليون ريال.

وكانت "إم إس سي آي" المزود العالمي للمؤشرات قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن مراجعتها الربع سنوية لمؤشراتها، حيث تم تنفيذ التغيرات اليوم.