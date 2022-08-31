مقتفيا أثر وول ستريت .. نيكي يتراجع رغم مكاسب يوليو

حققت أسهم اليابان مكاسب للشهر الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، حتى مع إغلاق المؤشرين الرئيسيين على انخفاض اليوم، متأثرة بخسائر شركات التكنولوجيا والطاقة القيادية وكذلك بتراجع وول ستريت.

وانخفض المؤشر نيكي 0.55 % إلى 28.039.91، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 % إلى 1958.41. وعلى صعيد التعاملات خلال الشهر، ارتفع نيكي 0.93 % وتوبكس 1.18 %.

وكانت أسهم أمريكا واصلت خسائرها للجلسة الثالثة أمس الثلاثاء، إذ غذت زيادة في فرص العمل المخاوف من أن يكون لدى المركزي الأمريكي سبب آخر للحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة القوي لمكافحة التضخم.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية "تأثر نيكي بخسائر وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، لكن المكاسب في العقود الآجلة الأمريكية حدت من التراجع"، وأضاف "كان تأثير بيانات إنتاج المصانع الأفضل من المتوقع محدودا".

وأظهرت البيانات أن إنتاج مصانع اليابان زاد للشهر الثاني في يوليو، إذ تحسن إنتاج السيارات مما يمثل بداية إيجابية للربع الثالث للنشاط الاقتصادي الأوسع.

وتراجع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.95 %، كما هبط سهم مجموعة سوني 1.68 %، ونزل سهم شين إيتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 1.06 %.

وتراجعت أيضا الأسهم المرتبطة بالطاقة بعد انخفاض أسعار النفط 5 % الليلة الماضية، قبل تعويض بعض خسائرها في تداولات آسيا اليوم الأربعاء.

وكانت شركات تنقيب النفط أكبر الخاسرين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بانخفاض 3.16 %. والمصافي ثاني أكبر الخاسرين بانخفاض 2.82 %.

وهبط سهم شركة التنقيب إكسلبورر إنبيكس 3.55 %، وكان الخاسر الأكبر على مؤشر نيكي، تلاه سهم شركة التكرير إينيوس هولدنجز الذي نزل 3.09 %.