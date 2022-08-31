"اس تي سي" : زيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال .. منح 1.5 سهم لكل سهم

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، موافقة الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بـ 30 مليار ريال عن طريق منح منح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

حيث سيرتفع رأس المال من 20 مليار ريال إلى 50 مليار بنسبة زيادة 150 %، ما سيرفع عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 5 مليار سهم

وبحسب بيان الشركة في "تداول"، تهدف هذه الزيادة إلى دعم "اس تي سي" في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، عبر زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية والمنطقة.

وبينت، أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

‌وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من جهته أعلنت "تداول"، احتساب نسبة التذبذب لسهم "اس تي سي" على أساس سعر 41.60 ريال لهذا اليوم الأربعاء 31 أغسطس وإلغاء الأوامر القائمة، وستقوم "ايداع"بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول الأحد 4 سبتمبر.