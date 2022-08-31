الفيضانات في باكستان تقتل 1162 شخصا .. وتدمر مليوني فدان زراعي

ارتفع عدد قتلى الفيضانات الكارثية في باكستان باطراد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل إنقاذ ورعاية ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وقالت هيئة إدارة الكوارث، إن 1162 شخصا بينهم 384 طفلا و 231 امرأة، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات منذ منتصف يونيو، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد في الأيام المقبلة، وغمرت الفيضانات مليوني فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم والفلفل وغيرها من الخضروات.

وتضرر 33 مليون شخص في 116 من أصل 160 منطقة إدارية في باكستان من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل، ويعيش مئات الآلاف من الأشخاص حاليا بدون غذاء ومياه نظيفة ومأوى وأدوية أساسية.

وأصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بـ 160 مليون دولار لمساعدة باكستان، وقال أنطونيو جوتيريش أمينها العام الذي من المقرر أن يزور باكستان الأسبوع المقبل في رسالة عبر الفيديو لدى إطلاق النداء، "باكستان غارقة في المعاناة".

كما حث رئيس الوزراء شهباز شريف العالم على عدم ترك باكستان، المسؤولة عن أقل من 1 % من انبعاثات الكربون عالميا، تحت رحمة تغير المناخ.