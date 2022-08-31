الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار

«الاقتصادية» من الرياضتراجعت أسعار الذهب تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1732.10 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 1744.10 دولار. وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 18.72 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 1.2في المائة إلى 853.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2149.53 دولار.