جني أرباح يدفع الأسهم السعودية للهبوط 75 نقطة .. السوق تتطلع إلى محفزات إيجابية لتعزيز شهية المخاطرة

تراجعت الأسهم السعودية 75 نقطة بنحو 0.6 في المائة لتغلق عند 12455 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بما يعادل 0.8 في المائة إلى 1736 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم. أشير في التحليل السابق إلى أن خسارة متوسط 100 يوم سيزيد الضغط على السوق حتى مستويات 12450 نقطة وجاء الإغلاق بفارق خمس نقاط. الانخفاض قد يستمر حتى 12430 نقطة، مع تراجع الأسواق وأسعار النفط تتطلع السوق إلى محفزات إيجابية، لتعزيز شهية المخاطرة وإيقاف عمليات جني الأرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12561 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12455 نقطة فاقدا 0.6 في المائة، بينما الأعلى عند 12594 نقطة بمكاسب 0.51 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق عند 12455 نقطة فاقدا 0.60 في المائة بما يعادل 75 نقطة. وارتفعت السيولة بشكل طفيف 44 مليون ريال إلى 6.99 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بما يعادل 17 مليون سهم لتصل إلى 145 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 1 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة عند 379 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 1.4 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل 0.67 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بواقع 0.56 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بـ1.4 في المائة، يليه الرعاية الصحية 1.2 في المائة، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات بنحو 1.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 25 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه البنوك 12 في المائة ما يمثل 811 مليون ريال، وحل ثالثا المرافق العامة 10 في المائة بـ707 ملايين ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صدر" بنحو 5.5 في المائة ليبلغ 55.8 ريال، يليه تكافل الراجحي بـ4.8 في المائة ليصل إلى 99.20 ريال، وحل ثالثا سهم الرياض ريت 4.5 في المائة حيث أغلق عند 12.14 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا الغاز بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 58.40 ريال، يليه شمس بـ3.5 في المائة ليبلغ 210.40 ريال، وحل ثالثا سهم طباعة وتغليف 3.3 في المائة مغلقا عند 20.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم أكوا باور بقيمة 578 مليون ريال، يليه سابك للمغذيات الزراعية بنحو 484 مليون ريال، وحل ثالثا "إس تي سي" بـ482 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية