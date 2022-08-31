تراجع معظم بورصات الخليج بفعل خسائر النفط واحتمال ركود عالمي

أنهت معظم البورصات في الخليج تعاملاتها على انخفاض أمس، بعد تراجع حاد في أسعار النفط ومخاوف من ركود عالمي محتمل.وانخفضت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود، ومع عدم تأثر صادرات الخام العراقية بالاشتباكات.ويقترب التضخم من خانة العشرات في عديد من الاقتصادات الكبرى، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ ما يقرب من نصف قرن. وقد يدفع هذا البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة، وهي خطوة قد تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي وتؤثر في الطلب على الوقود.وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر الأسهم في قطر 0.1 في المائة إلى 13613 نقطة مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 في المائة.وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم دون تغيير عند 9963 نقطة بعد انخفاض بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 في المائة.ومع هذا، خالف مؤشر دبي الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.8 في المائة عند 3464 نقطة مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 2.7 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.05 في المائة إلى 1916 نقطة. وخسر مؤشر مسقط 0.3 في المائة بإغلاقه عند 4577 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 8639 نقطة.وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية مرتفعا 0.1 في المائة عند 10132 بعد جلستين من الخسائر بدعم من سهم شركة أبو قير للأسمدة الذي صعد 2.7 في المائة.