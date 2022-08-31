وزير الاقتصاد الألماني يتعهد بتعديلات على قرار رسوم الغاز الإضافية

دافع روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، عن قرار فرض رسوم إضافية على الغاز، وتعهد مجددا بإجراء تعديلات عليها.وقال هابيك في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، أمس، إن الحكومة ستعمل على عدم تربح شركات الغاز من هذه الرسوم، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لمنع الشركات المتربحة من تلقي هذه الرسوم.وأكد الوزير أنه يجب فقط أن تتلقى شركات الغاز المأزومة في ألمانيا الدعم، موضحا أنه لن يسمح للشركات المدعومة من الدولة بأن تدفع مكافآت أو توزع أرباحا.وذكر أن الشركات التي ستحصل على دعم ستكشف عن جميع حساباتها، مشيرا إلى أن ذلك وحده كفيل باستبعاد الشركات غير المستحقة للرسوم الإضافية.وسيدفع جميع مستهلكي الغاز الطبيعي -سواء المنازل أو الشركات-، 2.4 سنت إضافي لكل كيلوواط / ساعة اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتتم تدفئة نحو نصف المنازل في ألمانيا بالغاز. وبالنسبة إلى الأسرة المتوسطة، فإن هذه الرسوم تعني أن فواتير الغاز ستزيد بنحو 500 يورو سنويا.وبحسب "الألمانية"، تهدف هذه الرسوم في الأساس إلى تعويض شركات الطاقة التي تضطر إلى استيراد الغاز بأسعار باهظة للإيفاء بعقودها بعدما خفضت روسيا وارداتها من الغاز الأرخص سعرا، وذلك في ضوء توترات بين الغرب وروسيا على خلفية حرب الأخيرة في أوكرانيا.لكن المتشككون يشيرون إلى أن هذا قد يصب في مصلحة الشركات التي تحقق أرباحا عالية على حساب المستهلكين.من جهته، قال أولاف شولتس المستشار الألماني أمس إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، قبل يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة ثلاثة أيام عبر نورد ستريم.وأوضح شولتس في بيان أن الاستعدادات تعني أن ألمانيا "في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين، وأنه يمكننا التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي نواجهها من روسيا التي تستخدم الغاز كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا".وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي وشهدت انخفاضا حادا في إمداداتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.وانخفضت إمدادات الغاز إلى 20 في المائة من طاقة خط أنابيب نورد ستريم الرئيس، واتهم الاتحاد الأوروبي موسكو باستخدام الطاقة سلاحا في النزاع.وبحسب "الفرنسية"، فإنه في مواجهة مخاطر النقص في الغاز، حددت برلين سلسلة من الأهداف في يوليو كي تصل مخزونات الغاز إلى 95 في المائة بحلول الأول من نوفمبر، قبل بداية الشتاء.في هذا الإطار، تبنت الحكومة سلسلة من تدابير الاقتصاد في الموارد، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم وتقليل استهلاك المباني العامة وحوافز للشركات. كما خصصت برلين بصورة استثنائية 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة خصوصا.وأعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الأحد أن خزانات الغاز تمتلئ "أسرع من المتوقع" رغم الانخفاضات الحادة في الإمدادات الروسية. وقالت وزارته إن هدف التخزين الذي حددته الحكومة لأكتوبر عند 85 في المائة "يتوقع أن يتم الوصول إليه في بداية سبتمبر".