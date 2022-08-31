خفض إضافي وفوري لشحنات الغاز الروسية إلى فرنسا يثير «مخاوف الشتاء»

اتخذت موسكو خطوة أخرى باتجاه خفض شحنات الغاز الروسي إلى فرنسا أمس بإعلان مجموعة إنجي خفضا إضافيا في عمليات تسليم شركة غازبروم العملاقة، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات فصل الشتاء رغم وجود كميات كبيرة مخزنة.وبحسب "الفرنسية"، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي في بيان مقتضب أن غازبروم الروسية العملاقة أبلغتها بخفض إضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق العقود".وكانت شحنات الغاز الروسي لإنجي انخفضت بشكل كبير منذ بداية النزاع في أوكرانيا، حيث بلغت أخيرا 1.5 تيراواط / الساعة فقط شهريا.ويرتبط هذا الرقم بـ"إجمالي الإمدادات السنوية في أوروبا التي تزيد على 400 تيراواط / الساعة" لشركة إنجي كما يقول مورد الغاز الرئيس في فرنسا الذي تمتلك الدولة الفرنسية حصة فيه بنحو 24 في المائة.في نهاية تموز (يوليو) أكدت إنجي أنها خفضت بشكل كبير "انكشافها المالي والمادي للغاز الروسي" الذي لم يعد يمثل سوى نحو 4 في المائة فقط من إمداداتها.قالت كاثرين ماكجريجور المديرة العامة للشركة في حينها "هذا ضمن هامش مرونة محفظتنا الاستثمارية لذلك لسنا قلقين على الإطلاق".وذكرت المجموعة أمس أنها اتخذت تدابير لتكون قادرة على إمداد عملائها حتى في حال انقطاع شحنات غازبروم. وورد في بيانها "قامت إنجي بتأمين الكميات اللازمة لضمان إمداد عملائها وحاجاتها الخاصة".الخميس الماضي تجاوز مخزون الغاز الفرنسي عتبة الملء بنسبة 90 في المائة لفصل الشتاء "91.47 في المائة صباح أمس" وفقا للمنصة الأوروبية Agregated Gas Storage Inventory وفرنسا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها بتأمين الغاز 100 في المائة بحلول نوفمبر.وفي سياق متصل، قال أندريه سبينو نائب رئيس وزراء مولدوفا، في بيان، إن شركة "إنرجوكوم" المملوكة للحكومة المولدوفية، ستشتري عشرة ملايين متر مكعب من الغاز من "مولدوفاجاز".وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس بأن الصفقة ستسمح بتحويل دفعة مقدمة لشركة الطاقة الروسية "غازبروم" بحلول الموعد النهائي في الأول من سبتمبر.وتمتلك "غازبروم" 50 في المائة من أسهم "مولدوفاجاز"، كما تدير حصة نسبتها 13.44 في المائة، مملوكة لمنطقة ترانسنيستريا الانفصالية التي تدعمها روسيا في مولدوفا. وتمتلك "هيئة الملكية العامة" في مولدوفا حصة 35.33 في المائة، بينما يمتلك أفراد آخرون وكيانات قانونية النسبة المتبقية.وكان يتعين على "مولدوفاجاز" تسديد الدفعات النهائية لإمدادات الغاز في يوليو والمدفوعات المقدمة لإمدادات هذا الشهر بحلول 22 من أغسطس، بموجب العقد. وبعد طلب "مولدوفاجاز"، قدمت شركة "غازبروم" استثناء وأجلت الموعد النهائي للدفع المسبق حتى الأول من سبتمبر.من جهة أخرى، تعتزم الحكومة الإسبانية اقتراح أن يطبق الاتحاد الأوروبي نظام الحد الأقصى نفسه للسعر الخاص بالغاز الذي تستخدمه.وذكرت صحيفة "الباييس" أمس، أن تيريزا ريبيرا، كبيرة مسؤولي الطاقة في إسبانيا، ستقدم اقتراحا بفصل الغاز عن سوق بيع الكهرباء بالجملة، في اجتماع مقرر في التاسع من سبتمبر المقبل مع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دون أن توضح الصحيفة الإسبانية كيف حصلت على تلك المعلومات. كما ستقترح ريبيرا تقييد السعر المدفوع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.