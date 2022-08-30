تراجع الذهب في ظل التوقعات بالمزيد من رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم بينما يتأهب المستثمرون لفترة من أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب "رويترز" فقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1725.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر عند 1719.56 دولار يوم الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 في المائة لتسجل عند التسوية 1736.30 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "هناك ضغط متواصل على الذهب من تعليقات (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) بأول الأسبوع الماضي التي زادت التوقعات لمزيد من التشديد للسياسة النقدية. ولأن الذهب أصل لا يدر عائدا فإنه سيواجه المزيد من المنافسة".

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لترويض تضخم مرتفع حتى لو تأثر النمو سلبا.

ويتوقع معظم المتعاملين الآن زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

لكن ميجر قال إن الذهب قد يشهد بعض التدفقات للاستثمار الآمن في مرحلة ما إذا بدأ الاقتصاد يتباطأ.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن ارتفع 0.3 في المائة في وقت سابق. ومن شأن قوة العملة الخضراء أن تجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 18.45 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.8 في المائة إلى 847.24 دولار. وهبط البلاديوم 2.9 في المائة إلى 2083.50 دولار.