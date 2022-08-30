4.8 تريليون دولار صادرات «العشرين» في الربع الثاني .. والسعودية الأعلى نموا

بلغت قيمة صادرات البضائع لدى مجموعة العشرين 4.8 تريليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ4.2 تريليون دولار، لتسجل نموا سنويا تجاوز 14 في المائة.

وبذلك تواصل صادرات دول العشرين النمو على أساس سنوي للفصل السابع على التوالي، أما بالمقارنة بـالربع السابق فتباطأ النمو بشكل ملحوظ إلى 2.1 في المائة، مقارنة بـنمو الربع السابق البالغ 4.8 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصدرت السعودية معدلات النمو في الصادرات بين دول العشرين وبفارق كبير عن بقية الدول، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط فضلا عن نمو الصادرات غير النفطية.

وفي الربع الثاني، نمت الصادرات في السعودية 85.1 في المائة بعد بلوغ الصادرات 429.8 مليار ريال (115 مليار دولار)، مقارنة بنحو 232.2 مليار دولار قبل عام.

ويأتي نمو التصدير في المملكة بفضل تضاعف الصادرات النفطية البالغة 343.6 مليار ريال (91.6 مليار دولار)، في حين نمت الصادرات غير النفطية 31 في المائة لتصل إلى 86.2 مليار ريال (23 مليار دولار) وهي تعادل 20 في المائة من البضائع التي صدرتها السعودية خلال الفترة.

وسجلت دول العشرين نموا في صادراتها خلال الربع الثاني بنسب متفاوتة، باستثناء اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم وكذلك جنوب إفريقيا، بتراجع 2.4 و3.2 في المائة على أساس سنوي.

في حين نمت صادرات الصين أكبر مصدر للبضائع في العالم بنحو 13 في المائة لتبلغ 925.1 مليار دولار، إلا أن الصادرات تراجعت مقارنة بالربع السابق مع استمرار سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الحكومة الصينية.

أما الولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر مصدر للبضائع في العالم، فنمت صادراتها خلال الربع الثاني 23 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 533 مليار دولار.

وعودة إلى معدلات النمو، جاءت إندونيسيا ثانية بعد السعودية من حيث النسبة، إذ نمت صادراتها 39 في المائة لتصل إلى 76.7 مليار دولار، فيما حلت كندا ثالثة بنمو 28.5 في المائة.

بعد ذلك جاءت أستراليا والأرجنتين بنمو تجاوز 25 في المائة، ثم الهند التي احتلت المرتبة السادسة من حيث النمو وبواقع 24.5 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية