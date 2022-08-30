41.8 مليار دولار أرباح "جازبروم" في النصف الأول من 2022

قال عملاق الغاز الروسي جازبروم اليوم: إنه حقق أرباحا صافية بلغت 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، وأوصى مجلس إدارة الشركة بدفع توزيعات أرباح مؤقتة بعد أن امتنعت عن دفعها عن العام الماضي للمرة الأولى منذ 1998.

وتوزيعات أرباح جازبروم مسألة حساسة للسوق التي أصيبت بخيبة أمل لقرار الحكومة الروسية، المساهم الرئيس في الشركة، في يونيو الماضي بعدم دفع توزيعات أرباح عن نتائج 2021 .

وبحسب "رويترز"، قالت جازبروم: إن مجلس إدارتها أوصى بدفع 51.03 روبل (0.8558 دولار) في توزيعات أرباح للأسهم العادية عن النصف الأول من 2022 ليصل مجمل توزيعات الأرباح إلى 1.208 تريليون روبل (20.26 مليار دولار). وقرار مجلس الإدارة يجب أن يوافق عليه المساهمون الذين من المقرر أن يعقدوا جمعية عمومية استثنائية في 30 سبتمبر المقبل.

وقال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي لجازبروم: إن الشركة تعتزم التقيد بسياستها لتوزيعات الأرباح التي تتضمن دفع حصص أرباح للأسهم لا تقل عن 50 في المائة من صافي الربح المعدل.

وفي مايو الماضي، أوصى مجلس إدارة جازبروم بدفع حصة ربح قياسية قدرها 52.53 روبل للسهم عن عام 2021، ما أثار صعودا حادا في أسهمها. لكن بعد ذلك بأقل من شهر هوت أسهم جازبروم نحو 30 في المائة في يوم واحد بعد قرار الحكومة عدم دفع توزيعات أرباح.

وقبيل الإعلان عن توزيعات الأرباح اليوم، أنهت أسهم جازبروم جلسة التداول في بورصة موسكو مرتفعة 7.4 في المائة عند 204 روبلات للسهم، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يوليو الماضي.