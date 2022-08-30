ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلالأغسطس الماضي بأكثر من التوقعات لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي، مما يشير إلى تزايد تفاؤل الأمريكيين بشأن الاقتصاد، مع تراجع أسعار الوقود.

وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 103.2 نقطة مقابل 95.3 نقطة خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة وهي أول زيادة للمؤشر منذ 4 أشهر. كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 98 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين الذي يقيس الثقة في حالة الاقتصاد للأشهر الستة المقبلة إلى 75.1 نقطة ، في حين ارتفع المؤشر الفرعي للثقة في الوضع الحالي للاقتصاد.

وتراجعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" بنسبة طفيفة إلى 48 %، في حين زادت نسبة الذين توقعوا تحسن حالة الاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الجمعة الماضي ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس الحالي إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور، في ظل تراجع توقعات معدل التضخم للعام المقبل، وهو ما يشير إلى تزايد تفاؤل الأمريكيين باستمرار تراجع أسعار الغاز.

وارتفع مؤشر جامعة ميشيجان الأمريكية لثقة المستهلكين في قراءته النهائية للشهر الحالي إلى 58.2 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي مقابل 51.5 نقطة خلال يوليو الماضي.



ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل 2.9 % سنويا من الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، وهو نفس مستوى توقعات الشهر الماضي. كما يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل بمعدل 4.8 % وليس بمعدل 5.2 % كما كانوا يتوقعون في الشهر الماضي.