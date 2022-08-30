"تاسي" يتراجع 75 نقطة وأرامكو عند أدنى إغلاق منذ منتصف يوليو

أنهت الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر العام 75 نقطة نصفها تحقق خلال فترة مزاد الإغلاق.

وتراجع قطاع البنوك 0.6 في المائة، في حين أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنحو 0.7 في المائة وهما الأكثر ضغطا على أداء السوق.

وتراجعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 3 في المائة، لتمحي المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار اليوم بفعل مخاوف حيال تراجع الطلب على الوقود، لكن أسعار خام برنت لازالت تتداول أعلى من 100 دولار للبرميل.

وبنهاية جلسة اليوم أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسية متراجعا 75 نقاط أو ما يعادل 0.6 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12456 نقطة وسط سيولة قاربت 7 مليارات ريال.

وتركزت السيولة على أسهم أكواباور ثم سابك للمغذيات الزراعية وكذلك "اس تي سي"، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 144.9 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 379 ألف صفقة.

وهبط سهم أرامكو السعودية 0.8 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق خلال تعاملات اليوم ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الثالثة مسجلا أدنى إغلاق منذ منتصف يوليو الماضي

أيضا انخفض سهم مصرف الراجحي ومعادن بنحو 0.6 و3 في المائة على الترتيب، في حين اغلق البنك الأهلي على تراجع 0.7 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 66 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة صدر بعد صعوده 5.5 في المائة.

ومن بين الأسهم المرتفعة صعد سهم تكافل الراجحي 4.9 في المائة، في حين كسب صدوق الرياض ريت 4.5 في المائة مسجلا أعلى إغلاق في عام، وسجل سهما علم وسلوشنز أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج اليوم بعد تسجيلهما مكاسب بلغت 1.9 و1.7 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهم الغاز بعد تراجعه بنحو 5.7 في المائة، تلاه شمس بـ 3.5 في المائة، ثم أسهم طباعة وتغليف 3.4 في المائة.