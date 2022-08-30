أسعار النفط تهوي بفعل مخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود بجانب عدم تأثر الصادرات العراقية بالاشتباكات الدائرة هناك.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.60 دولار، أو 4.38 في المائة، إلى 100.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها 4.1 في المائة أمس الإثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وينتهي عقد أكتوبر غدا الأربعاء. وهبطت العقود تسليم نوفمبر الأكثر نشاطا في التداول 3.66 في المائة إلى 99.15 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 93.02 دولار للبرميل، منخفضة 3.94 دولار، أو 4.05 في المائة، بعد صعوده 4.2 في المائة في الجلسة السابقة.

والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم، وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء لزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.

وقال محللون من هيتونج فيوتشرز لرويترز: "تراجعت الرغبة في المخاطرة بسبب توقع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة، كما يفاقم تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ضبابية صورة أزمة الطاقة".

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس إن الأسعار تراجعت بعد تصريحات من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بأن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات.

وقالت سومو أيضا اليوم إنها تستطيع إعادة توجيه المزيد من النفط إلى أوروبا إذا لزم الأمر.