وزير العدل : على القاضي حماية القضاء من هوى نفسه ومن قلة تأهيله

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن على القاضي حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله، منوها بأهمية أن يتصف بالحياد، والموضوعية، واستشعار المسؤولية، وحسن التعامل، والتعليم المستمر عند القضاة.

وشدد وزير العدل خلال لقائه بالقضاة الموجهين حديثاً في المحاكم، على ضرورة العناية بالحكم الابتدائي، فبعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مخرجاً نهائياً بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة.

وأضاف "أي عمل مهني، يشتمل على تحديات وصعوبات، والافتراض بأن العمل القضائي لا يشتمل على تحديات فهو افتراض غير مبني على واقع".

وأكمل"إن كل عملنا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أفراد المنظومة العدلية هو خدمة المستفيدين، وإنصافهم بالعمل القضائي".

وأوضح أن عمل القاضي هو الوصول إلى العدالة للمتقاضين بدون أن يتضرر منها أحد سواءً المدعي أو المدعى عليه في ممارسة إجراءاته.

وشدد الدكتور وليد الصمعاني على ضرورة أن يحدد القاضي في بداية عمله الأولويات وأن يركز عليها، وأن يبدأ بنفسه وبالواجبات المناطة به، مؤكدًا على أن مهمة القاضي الأساسية هي الواقع، لأن الخطأ في الواقع ينتج عنه الخطأ في تطبيق القانون.

وذكر أن على القاضي أن يطبق الإجراءات النظامية واللائحية على القضايا كافة، بدون أي تفاوت في ذلك.

وفيما يتعلق باستقلال القاضي، أوضح أن أول مسؤولية في الاستقلال تقع على القاضي نفسه، وأول واجب عليه هو حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله.

وأشار إلى ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وذلك مما أثمر في تطوير القضاء والوصول إلى مرحلة تحسين غير مسبوقة.