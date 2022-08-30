أسمنت الجوف : تخفيض رأس المال 24 % لإطفاء الخسائر المتراكمة

أعلنت شركة أسمنت الجوف، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 1.430 مليون ريال إلى 1.087 مليون لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة 24 % من رأس المال تمثل الخسائر المتراكمة في 31 ديسمبر 2021 بقيمة 343 مليون ريال.

وبينت أنه سيتم إلغاء 0.24 سهم لكل 1 أسهم، وستتم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تخفيض رأس المال، ولا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 13.32ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

كما سيتم تعليق تداول السهم، بناء على قواعد الإدراج ليومي عمل ابتداء من اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، على أن تقوم "ايداع" بتطبيق تخفيض لسهم أسمنت الجوف في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول غدا الأربعاء 31 أغسطس.