التجارة البينية بين السعودية وتايلاند مرشحة للارتفاع 30 % العام الجاري

قال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في كلمة نيابة عن الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، إن من المتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية بين السعودية وتايلاند 30 في المائة مع نهاية العام الجاري، لتبلغ أكثر من تسعة مليارات دولار بعد أن كان حجم التجارة بين الدولتين سبعة مليارات دولار خلال العام الماضي 2021.وأضاف على هامش ملتقى الأعمال السعودي التايلاندي في الرياض، أمس، أن تايلاند تأتي في المرتبة الـ 14 من حيث حجم التبادل التجاري مع السعودية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك سعودي - تايلاندي سيشكل أهمية كبيرة في التعاون الاقتصادي في شتى المجالات.وأشار إلى أن التحديات التي واجهت العالم أخيرا أثرت على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والشحن والخدمات اللوجستية، تتطلب مضاعفة الجهود لزيادة فرص العمل والشراكة والتوسع في الاستثمارات النوعية لتعزيز استدامة الأعمال.ولفت إلى أن العلاقات السعودية - التايلاندية تشهد حراكا غير مسبوق وإنجازات كبيرة على أرض الواقع، مبينا أن هذا الملتقى يعد الثالث لقطاعي الأعمال في الدولتين.إلى ذلك، بحث الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في الرياض مع جورين لاك سنا ويسيت نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة التايلندي تعزيزالشراكة في المجالات التجارية والاستثمارية بين الحكومة السعودية والتايلاندية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وصناعات الأغذية، وريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتايلاند.وشهد اللقاء المنعقد مشاركة كل من أحمد الخطيب وزير السياحة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، والمهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، والدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.ويرأس نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي وفدا رفيع المستوى يضم أكثر من 190 مشاركا من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.ويشارك أكثر من 200 ممثل للشركات السعودية والتايلاندية في ملتقى الأعمال السعودي - التايلاندي المنعقد أمس الإثنين في مقر مجلس اتحاد الغرف السعودية في الرياض.ويهدف الملتقى إلى تشجيع الشراكة التجارية بين قطاعي الأعمال في الدولتين وتوقيع اتفاقيات الشراكة الثنائية ومناقشة آفاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.وقال كرينكراي تينو كول رئيس اتحاد الصناعات التايلاندي "تعد المملكة من أكثر الدول تطورا وتقدما في الشرق الأوسط، ويتطلع قطاع الأعمال في تايلاند للمشاركة في مشاريع رؤية المملكة 2030 في ظل دعم حكومتي الدولتين الصديقتين".وشهد ملتقى الأعمال السعودي - التايلاندي عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والتايلاندية لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين الدولتين في مجالات متعددة، منها المنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات وملحقاتها والأثاث والديكور المنزلي والمنتجات الكهربائية والخدمات اللوجستية.كما شهد الملتقى توقيع خمس اتفاقيات بين جهات وشركات سعودية وتايلاندية، من أبرزها توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي - التايلاندي بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات التايلاندي، فضلا عن اتفاقيات في مجالات السياحة العلاجية والمنتجات الغذائية وقطع غيار السيارات.