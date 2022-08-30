ضغوظ بيع تفقد الأسهم السعودية معظم المكاسب .. والسيولة عند 6.9 مليار ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 12534 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12516 نقطة فاقدا 0.07 في المائة، بينما الأعلى عند 12597 نقطة بمكاسب 0.57 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12530 نقطة رابحا 0.04 في المائة، ما يعادل أربع نقاط. وارتفعت السيولة 20 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بما يعادل 24 مليون سهم إلى 162 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 18 في المائة بـ 58 ألف صفقة عند 383 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع السلع الرأسمالية بنحو 2.4 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية 1.9 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بواقع 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بـ 0.98 في المائة، يليه الطاقة 0.59 في المائة، وحل ثالثا تجزئة السلع الكمالية بنحو 0.43 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 29 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه البنوك بـ 15 في المائة بواقع مليار ريال، وحل ثالثا الاتصالات 6 في المائة بـ 449 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الغاز بنحو 7 في المائة ليبلغ 61.90 ريال، يليه شمس بـ 6.6 في المائة ليصل إلى 218 ريالا، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو م" بنحو 6.4 في المائة، حيث أغلق عند 25.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا مجموعة الحكير بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 11.94 ريال، يليه سهم الخليجية العامة بـ 1.9 في المائة ليبلغ 8.96 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" 1.9 في المائة ليصل إلى 38.05 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 564 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 488 مليون ريال، وحل ثالثا معادن بـ 462 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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