ضغوظ بيع تفقد الأسهم السعودية معظم المكاسب .. والسيولة عند 6.9 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية أربع نقاط، ما يعادل 0.04 في المائة لتغلق عند 12530 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.13 في المائة إلى 1750 نقطة. وجاء الارتفاع طفيفا على الرغم من صعود معظم القطاعات والأسهم، وذلك لتراجع قطاعي الاتصالات والطاقة مع أداء ضعيف في القطاعات الأخرى. أشير في التحليل السابق إلى مستويات المقاومة عند 12590 نقطة، وكانت أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12597 نقطة، ولم تستطع السوق مواجهة الضغوط البيعية لتفقد معظم مكاسبها، استمرار عجز السوق عن تجاوز حاجز المقاومة وخسارة مستويات متوسط 100 يوم عند 12510 نقاط سيظهر مدى ضعف أداء السوق، ما يعرضها لضغوط بيع حتى مستويات 12450 نقطة. وشهدت أسعار النفط تحسن حتى بعد إغلاق السوق، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في خام برنت حتى مستويات 109 دولارات، ما قد يحسن من معنويات المتعاملين خاصة في قطاع الطاقة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12534 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12516 نقطة فاقدا 0.07 في المائة، بينما الأعلى عند 12597 نقطة بمكاسب 0.57 في المائة. وفي نهاية التداول أغلق عند 12530 نقطة رابحا 0.04 في المائة، ما يعادل أربع نقاط. وارتفعت السيولة 20 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بما يعادل 24 مليون سهم إلى 162 مليون سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 18 في المائة بـ 58 ألف صفقة عند 383 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع السلع الرأسمالية بنحو 2.4 في المائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية 1.9 في المائة، وحل ثالثا السلع طويلة الأجل بواقع 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بـ 0.98 في المائة، يليه الطاقة 0.59 في المائة، وحل ثالثا تجزئة السلع الكمالية بنحو 0.43 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 29 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه البنوك بـ 15 في المائة بواقع مليار ريال، وحل ثالثا الاتصالات 6 في المائة بـ 449 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الغاز بنحو 7 في المائة ليبلغ 61.90 ريال، يليه شمس بـ 6.6 في المائة ليصل إلى 218 ريالا، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو م" بنحو 6.4 في المائة، حيث أغلق عند 25.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا مجموعة الحكير بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 11.94 ريال، يليه سهم الخليجية العامة بـ 1.9 في المائة ليبلغ 8.96 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" 1.9 في المائة ليصل إلى 38.05 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 564 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 488 مليون ريال، وحل ثالثا معادن بـ 462 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية