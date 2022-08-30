شركات قيادية تدفع بورصات الخليج إلى التراجع.. وسهم «مدينة نصر» يهبط بـ «المصرية»

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض أمس بضغط من الشركات القيادية، وسط توتر بين المستثمرين مع تنامي خطر مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تأثرت السوق المصرية بتراجع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير.وبحسب "رويترز"، أنهى المؤشر الرئيس للأسهم في أبوظبي جلسة التداول منخفضا 1.1 في المائة متأثرا بهبوط قدره 3 في المائة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات.وانخفض مؤشر دبي 0.8 في المائة، متضررا من هبوط قدره 1 في المائة في سهم "إعمار العقارية" وانخفاض بالقدر نفسه في سهم بنك دبي الإسلامي.وارتفعت أسعارالنفط موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي، بينما ساعدت تخفيضات محتملة في إنتاج "أوبك +" وصراع في ليبيا في التغطية على قوة الدولار، وتوقعات قاتمة للنمو في الولايات المتحدة.وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم منخفضا 0.4 في المائة إلى 13627 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع أربعة قطاعات تقدمها النقل بـ0.86 في المائة، بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات، على رأسها العقارات بـ0.8 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.6 في المائة، إلى 1914 نقطة تزامنا مع صعود قطاعي المال والعقارات. وزاد مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 8657 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4590 نقطة بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد بنحو 0.22 في المائة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 10122 نقطة مع هبوط سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنحو 7 في المائة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 689 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4.1 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 105 مليارات جنيه.