تكدس الحاويات في ميناء فليكستوي البريطاني

رغم انتهاء إضراب عمال ميناء فليكستوي البريطاني أمس، تستمر حالة تكدس البضائع في الميناء، مع وصول فترة انتظار شحنات التصدير إلى تسعة أيام حتى يتم شحنها إلى السفن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد الأيام التي تنتظرها الحاويات في الميناء البريطاني الأشد ازدحاما تضاعف تقريبا خلال الأسبوع الماضي بحسب البيانات التي نشرتها منصة فوركيتس المتخصصة في متابعة سلاسل الإمداد اليوم الاثنين.

وكانت فترة انتظار الحاوية في الميناء لكي يتم شحنها على السفينة في بداية الإضراب يوم 21 أغسطس الحالي 5.2 يوما، لكن متوسط الفترة بلغت يوم 26 أغسطس 9.4 أيام بزيادة نسبتها 82 % تقريبا. في المقابل زادت فترة الانتظار في أكبر موانئ شمال أوروبا بنسبة 9 % فقط خلال الفترة نفسها.

وقالت شركة الخدمات اللوجستية برسيل هيرو إن الإضراب الذي استمر 8 أيام ستكون له عواقب بمليارات الجنيهات الاسترلينية على التجارة ويتسبب في تأخيرات كبيرة.

جاء الإضراب بسبب مطالبة عمال الميناء بزيادة الأجور بنسبة 10 % في حين عرضت الشركة زيادة الأجور بنسبة 7 % مع منحة لمرة واحدة بقيمة 500 جنيه إسترليني لكل عامل.