الـ 17 عالميا .. 51.5 مليار دولار حجم قطاع السفر والسياحة السعودي خلال 2021

احتلت السعودية خلال العام الماضي المرتبة الـ17 من حيث الترتيب العالمي في حجم اقتصادات السفر والسياحة، والثانية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن السعودية تقدمت من المرتبة الـ19 عام 2019 قبل الجائحة، إلى المرتبة الـ17 عام 2021.

وبلغ حجم قطاع السفر والسياحة في السعودية نحو 51.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2021، مقارنة بنحو 48.5 مليار دولار في 2020، في حين مثل حجم القطاع نحو 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وعانى قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم خلال 2020 من خسائر كبيرة جراء تفشي فيروس كوفيد - 19، وما تسبب فيه من إغلاقات للحدود وتوقف الرحلات، في حين جاءت أرقام 2021 إيجابية لكن لا تزال دون مستوياتها قبل الجائحة.

وفتحت السعودية أبوابها للسياحة في 2019، وتم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي، الذي بدأ في السياحة المحلية العام الماضي، وتم تتويج ذلك باستقبال الزائرين من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

ويأتي ترتيب السعودية بين أكبر 20 دولة من حيث حجم اقتصادات السفر والسياحة، نتيجة جهود الحكومة في دعم القطاع من خلال العمل على إنشاء مشاريع ترفيه عملاقة كمشروع القدية والبحر الأحمر وأمالا ونيوم، إضافة إلى تطوير الدرعية والعلا، وكذلك تطوير البيئة التنظيمية للقطاع، والعمل على زيادة الفعاليات الموسمية.

فيما تأتي الولايات المتحدة والصين في قائمة الدول من حيث مساهمة قطاع السفر والسياحة، حيث بلغ 1271 مليار دولار في الولايات المتحدة ونحو 814.3 مليار دولار في الصين.

وفي منطقة الشرق الأوسط، بلغ حجم قطاع السياحة والسفر نحو 188.5 مليار دولار بما يمثل 5.1 في المائة من اقتصاد المنطقة في 2021، وشهد القطاع نموا خلال العام الماضي اقترب من 16 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتأتي السعودية ثانيا في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم قطاع السفر والسياحة، حيث بلغ نصيبها نحو 27.3 في المائة خلال 2021.

وتقدمت السعودية عشرة مراكز دفعة واحدة ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لتحتل المركز الـ 33 عالميا.

وعملت المملكة على ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغ الإنفاق السياحي خلال 2021 نحو 95.6 مليار ريال وبنسبة نمو تجاوزت 50 في المائة عن العام الذي سبقه.

وبحسب بيانات وزارة السياحة السعودية، شكل الإنفاق السياحي الوافد خلال 2021 نحو 14.7 مليار ريال، بينما شكل الإنفاق السياحي المحلي 80.9 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية